Так, аналитики DeepState сообщили, что враг захватил села Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района Днепропетровской области, передает 24 Канал.

Что известно о продвижении врага в Днепропетровской области?

Заметим, что Запорожское и Новогеоргиевка расположены вблизи схождения административных границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Где расположено Запорожское: смотрите на карте

Где – Новогеоргиевка: смотрите на карте

Впервые в DeepState объявили об оккупации населенных пунктов на Днепропетровщине. Ранее ресурс рассказывал только о продвижении врага в районе Дачного.

Кроме, Днепропетровской области, враг продвинулся в Донецкой. Оккупанты имели успех в районе:

села Шевченко, расположенного неподалеку от границы с Днепропетровщиной, на Новопавловском направлении;

Где Шевченко на карте

сел Белая Гора и Александро-Шультино в направлении города Константиновка.

Где Белая Гора на карте

Где Александро-Шультино на карте

Что известно о ситуации на фронте?