Так, аналітики DeepState повідомили, що ворог захопив села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області, передає 24 Канал.
Що відомо про просування ворога у Дніпропетровській області?
Зауважимо, що Запорізьке та Новогеоргіївка розташовані поблизу сходження адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.
Вперше у DeepState оголосили про окупацію населених пунктів на Дніпропетровщині. Раніше ресурс розповідав лише про просування ворога у районі Дачного.
Окрім, Дніпропетровської області, ворог просунувся у Донецькій. Окупанти мали успіх у районі:
- села Шевченка, розташованого неподалік від кордону з Дніпропетровщиною, на Новопавлівському напрямку;
- сіл Біла Гора й Олександро-Шультине в напрямку міста Костянтинівка.
Що відомо про ситуацію на фронті?
- Сили оборони України зупинили ворога на Сумщині і повертають захоплені ним території. Минулого тижня захисники мали суттєві просування біля звільненого раніше села Андріївка.
- Окупанти зосередилися на північно-західних околицях Куп'янська та селах Мирне і Соболівка, в яких мали просування. Росіяни прагнуть оточити місто.
- Загарбники просунулися біля Маліївки на Дніпропетровщині, однак у самому селі вони не закріпилися – воно повністю у сірій зоні. Сіра зона також підійшла під село Вороне.