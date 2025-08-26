Так, аналітики DeepState повідомили, що ворог захопив села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області, передає 24 Канал.

Що відомо про просування ворога у Дніпропетровській області?

Зауважимо, що Запорізьке та Новогеоргіївка розташовані поблизу сходження адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Де розташоване Запорізьке: дивіться на карті

Де – Новогеоргіївка: дивіться на карті

Вперше у DeepState оголосили про окупацію населених пунктів на Дніпропетровщині. Раніше ресурс розповідав лише про просування ворога у районі Дачного.

Окрім, Дніпропетровської області, ворог просунувся у Донецькій. Окупанти мали успіх у районі:

села Шевченка, розташованого неподалік від кордону з Дніпропетровщиною, на Новопавлівському напрямку;

Де Шевченко на карті

сіл Біла Гора й Олександро-Шультине в напрямку міста Костянтинівка.

Де Біла Гора на карті

Де Олександро-Шультине на карті

Що відомо про ситуацію на фронті?