Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 18 по 24 серпня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Прорив під Добропіллям, бої за Покровськ, брак піхоти: інтерв'ю з "Перуном", командиром 1-го ОШП

Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня на фронті відбулося 1 166 бойових зіткнень між Силами оборони України та окупаційними військами Росії. Ворог суттєво посилив атаки на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Водночас у Запорізькій та Херсонській областях загарбники зменшили кількість атак.

Ситуація за напрямками наступна:

Покровський напрямок – 349 штурмів;

Новопавлівський напрямок – 203 штурми;

Лиманський напрямок – 181 штурм;

Торецький напрямок – 57 штурмів;

Харківський напрямок – 57 штурмів;

Куп'янський напрямок – 47 штурмів;

Сіверський напрямок – 44 штурми;

Сумський напрямок – 43 штурми;

Краматорський напрямок – 40 штурмів;

Придніпровський (Херсонський) напрямок – 22 штурми;

Оріхівський напрямок – 6 штурмів;

Гуляйпільський напрямок – 0 штурмів.

Попри ворожі атаки, лінія фронту не змінилася на Харківському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках та незмінною залишається на Гуляйпільському. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Сили оборони просуваються на Сумщині

Уже давно стало очевидним те, що спроба російського наступу на Суми провалилася – Сили оборони України не тільки зупинили ворожі війська, але й повертають захоплені ними території. Минулого тижня наші воїни мали суттєві просування біля звільненого раніше села Андріївка.

Також тривають бої на території Курської області, де під контролем України залишаються прикордонні території біля сіл Горналь і Тьоткіне.





Ситуація на Сумському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян у Куп'янську

Важка ситуація в районі міста Куп'янськ, на північних околицях якого раніше вдалося закріпитися росіянам. Вочевидь ворог зараз не намагається в лоб просуватися в місті, а продовжує здійснювати спроби оточити його. Так, минулого тижня росіяни сфокусували свої зусилля на північно-західних околицях Куп'янська та селах Мирне і Соболівка, в яких і мали просування. Росіяни прагнуть оточити місто.

Також російські війська розширили свою зону контролю в самому Куп'янську. Проте абсолютна більшість міста – під контролем Сил оборони.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

ЗСУ звільнили Новомихайлівку

Попри те, що Лиманський напрямок є одним із найважчих на лінії фронту через постійний тиск ворога, наші воїни не лише тримають оборону, але й проводять контратаки. 24 серпня Третій армійський корпус повідомив про звільнення села Новомихайлівка. Операцію провели спільно з ГУР МО.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян у Серебрянському лісі

На Лиманському і Сіверському напрямках ворог атакує в районі Серебрянського лісу та села Ямпіль. Минулого тижня ворогу вдалося просунутися в цьому районі. На цій ділянці ворог наближається до виходу на адміністративні межі Луганської області.

Також ворог наблизився до села Ямпіль – якщо відстань від нього до фронту була 6 кілометрів, то тепер вона зменшилася до менш ніж 4.

Крім цього, ворог мав просування в районі села Григорівка та Серебрянка, що на північному сході від Сіверська.



Ситуація в районі Серебрянського лісу / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Покровському і Добропільському напрямках?

Основними епіцентрами боїв в районі Покровська зараз є південні околиці міста та виступ біля Добропілля. Частина ворожих військ на Добропільському напрямку перебуває в оточенні й Сили оборони продовжують операцію зі знищення противника. Проте росіяни підтягують резерви. Лінія зіткнення на цій ділянці не зазнала змін.

Росіяни минулого тижня мали просування біля Котлярівки та Удачного. На інших ділянках лінія зіткнення залишилася незмінною.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

При цьому росіяни посилюють атаки на Добропілля, Білозерське та починають частіше атакувати селища Новодонецьке та Олександрівка з повітря, найбільше – за допомогою ударних безпілотників "Шахед". Також у хід ідуть КАБи та балістичні ракети.

Бої в трьох областях на Новопавлівському напрямку

Одним із найважчих напрямків є Новопавлівський, де зараз бої точаться на території Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Якщо говорити про північну частину цієї ділянки, а саме райони сіл Дачне та Філія Дніпропетровської області, то лінія зіткнення там не змінилася, проте сіра зона наблизилася до останнього. Також лінія зіткнення біля Філії дійшла до адмінмежі Донеччини.

Проте в селі Зелений Гай Сили оборони відбили позиції та відновили контроль над частиною населеного пункту.



Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ще одна складна ділянка – район села Маліївка Дніпропетровської області на межі з Донеччиною і Запоріжжям. Росіяни просунулися біля села, проте в самій Маліївці вони не закріпилися – вона повністю у сірій зоні. Сіра зона також підійшла під село Вороне.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Села Темирівка та Ольгівське Запорізької області – ще одна складна ділянка. Більша частина Темирівки – окупована. Звідти ворог продовжує атаки в бік села Запорізьке Дніпропетровської області. Також ворог просунувся впритул до Ольгівського.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Важкі бої на Запоріжжі

На Оріхівському напрямку в порівнянні з іншими ділянками не так багато російських атак, але всі вони спрямовані в напрямку Степногірська. Росіяни за допомогою малих піхотних груп вперто намагаються просочитися в село.

Ба більше, минулого тижня ворогу вдалося просунутися в селі Плавні та на північний схід від Кам'янського. Ситуацію ускладнює й те, що ворог починає використовувати територію колишнього водосховища, яка після підриву Каховської ГЕС перетворюється на ліс.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ситуація на фронті залишається складною, скільки б разів не звучали двотижневі дедлайни на політичній арені. Тільки Сили оборони України є найкращою гарантією безпеки для нас, але до цієї гарантії має докластися кожен, перебуваючи в армії або для армії.