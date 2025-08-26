О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 18 по 24 августа 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Интересно Прорыв под Добропольем, бои за Покровск, нехватка пехоты: интервью с "Перуном", командиром 1-го ОШП

Динамика боевых действий

В течение прошлой недели на фронте произошло 1 166 боевых столкновений между Силами обороны Украины и оккупационными войсками России. Враг существенно усилил атаки на Новопавловском и Лиманском направлениях. В то же время в Запорожской и Херсонской областях захватчики уменьшили количество атак.

Ситуация по направлениям следующая:

Покровское направление – 349 штурмов;

Новопавловское направление – 203 штурма;

Лиманское направление – 181 штурм;

Торецкое направление – 57 штурмов;

Харьковское направление – 57 штурмов;

Купянское направление – 47 штурмов;

Северское направление – 44 штурма;

Сумское направление – 43 штурма;

Краматорское направление – 40 штурмов;

Приднепровское (Херсонское) направление – 22 штурма;

Ореховское направление – 6 штурмов;

Гуляйпольское направление – 0 штурмов.

Несмотря на вражеские атаки, линия фронта не изменилась на Харьковском, Краматорском, Торецком, Приднепровском направлениях и неизменной остается на Гуляйпольском. О ситуации на других участках говорим далее.

Силы обороны продвигаются на Сумщине

Уже давно стало очевидным то, что попытка российского наступления на Сумы провалилась – Силы обороны Украины не только остановили вражеские войска, но и возвращают захваченные ими территории. На прошлой неделе наши воины имели существенные продвижения возле освобожденного ранее села Андреевка.

Также продолжаются бои на территории Курской области, где под контролем Украины остаются приграничные территории возле сел Горналь и Теткино.





Ситуация на Сумском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в Купянске

Тяжелая ситуация в районе города Купянск, на северных окраинах которого ранее удалось закрепиться россиянам. Очевидно враг сейчас не пытается в лоб продвигаться в городе, а продолжает осуществлять попытки окружить его. Так, на прошлой неделе россияне сфокусировали свои усилия на северо-западных окраинах Купянска и селах Мирное и Соболевка, в которых и имели продвижение. Россияне стремятся окружить город.

Также российские войска расширили свою зону контроля в самом Купянске. Однако абсолютное большинство города – под контролем Сил обороны.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

ВСУ освободили Новомихайловку

Несмотря на то, что Лиманское направление является одним из самых тяжелых на линии фронта из-за постоянного давления врага, наши воины не только держат оборону, но и проводят контратаки. 24 августа Третий армейский корпус сообщил об освобождении села Новомихайловка. Операцию провели совместно с ГУР МО.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в Серебрянском лесу

На Лиманском и Северском направлениях враг атакует в районе Серебрянского леса и села Ямполь. На прошлой неделе врагу удалось продвинуться в этом районе. На этом участке враг приближается к выходу на административные границы Луганской области.

Также враг приблизился к селу Ямполь – если расстояние от него до фронта было 6 километров, то теперь оно уменьшилось до менее чем 4.

Кроме этого, враг имел продвижение в районе села Григорьевка и Серебрянка, что на северо-востоке от Северска.



Ситуация в районе Серебрянского леса / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Покровском и Добропольском направлениях?

Основными эпицентрами боев в районе Покровска сейчас являются южные окраины города и выступ возле Доброполья. Часть вражеских войск на Добропольском направлении находится в окружении и Силы обороны продолжают операцию по уничтожению противника. Однако россияне подтягивают резервы. Линия соприкосновения на этом участке не претерпела изменений.

Россияне на прошлой неделе имели продвижение возле Котляровки и Удачного. На других участках линия соприкосновения осталась неизменной.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

При этом россияне усиливают атаки на Доброполье, Белозерское и начинают чаще атаковать поселки Новодонецкое и Александровка с воздуха, больше всего – с помощью ударных беспилотников "Шахед". Также в ход идут КАБы и баллистические ракеты.

Бои в трех областях на Новопавловском направлении

Одним из самых тяжелых направлений является Новопавловское, где сейчас бои идут на территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Если говорить о северной части этого участка, а именно районы сел Дачное и Филия Днепропетровской области, то линия соприкосновения там не изменилась, однако серая зона приблизилась к последнему. Также линия соприкосновения возле Филии дошла до админграницы Донецкой области.

Однако в селе Зеленый Гай Силы обороны отбили позиции и восстановили контроль над частью населенного пункта.



Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Еще один сложный участок – район села Малиевка Днепропетровской области на границе с Донецкой областью и Запорожьем. Россияне продвинулись возле села, однако в самой Малиевке они не закрепились – она полностью в серой зоне. Серая зона также подошла под село Вороное.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Села Темировка и Ольговское Запорожской области – еще один сложный участок. Большая часть Темировки – оккупирована. Оттуда враг продолжает атаки в сторону села Запорожское Днепропетровской области. Также враг продвинулся вплотную к Ольговскому.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Тяжелые бои на Запорожье

На Ореховском направлении по сравнению с другими участками не так много российских атак, но все они направлены в направлении Степногорска. Россияне с помощью малых пехотных групп упорно пытаются просочиться в село.

Более того, на прошлой неделе врагу удалось продвинуться в селе Плавни и на северо-восток от Каменского. Ситуацию осложняет и то, что враг начинает использовать территорию бывшего водохранилища, которая после подрыва Каховской ГЭС превращается в лес.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация на фронте остается сложной, сколько бы раз не звучали двухнедельные дедлайны на политической арене. Только Силы обороны Украины являются лучшей гарантией безопасности для нас, но к этой гарантии должен приложиться каждый, будучи в армии или для армии. Самый простой способ прямо сейчас поддержать наших воинов – задонатить на сбор. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.