Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес 84 авиационных удара и сбросил 154 управляемые авиационные бомбы.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Кроме того, россияне привлекли для поражения 5 770 дронов-камикадзе, а также совершили 5 177 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах, в частности 86 – из РСЗО.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 4 пушки и склад боеприпасов противника.

Защитники продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском і Курском направлениях. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 33 КАБы, и совершил 245 обстрелов, из которых 4 – из РСЗО. Украинские защитники остановили 9 штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Колодязное, Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло 6 российских атак. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодезей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголово.

На Северском направлении защитники успешно остановили 3 атаки вблизи Федоровки, Григорьевки и в направлении Северска.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Сичневе, Лесное.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

