Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес 84 авиационных удара и сбросил 154 управляемые авиационные бомбы.
Смотрите также ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном: обзор фронта и карты от ISW
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Кроме того, россияне привлекли для поражения 5 770 дронов-камикадзе, а также совершили 5 177 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах, в частности 86 – из РСЗО.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 4 пушки и склад боеприпасов противника.
Защитники продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском і Курском направлениях. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 33 КАБы, и совершил 245 обстрелов, из которых 4 – из РСЗО. Украинские защитники остановили 9 штурмовых действий.
На Южно-Слобожанском направлении агрессор 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Колодязное, Волчанск и Каменка.
Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении произошло 6 российских атак. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодезей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголово.
Что происходит на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении защитники успешно остановили 3 атаки вблизи Федоровки, Григорьевки и в направлении Северска.
На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.
На Покровском направлении защитники остановили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск.
Какая ситуация возле Покровска: смотрите на карте
На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Сичневе, Лесное.
Россияне давят на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Война России с Украиной: последние новости
- За минувшие сутки, 27 августа, Силы обороны Украины ликвидировали еще 880 оккупантов. Теперь общие потери личного состава России – 1 079 630 человек.
- В четверг, 28 августа, в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МОУ и спецподразделения ГУР "Примари" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора проекта 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр".
- Ночью 28 августа Россия комбинированно ударила по Киеву – по состоянию на 12:20 известно о 15 погибших, среди которых 4 ребенка.