По состоянию на утро 28 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 079 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 28 августа 2025 года?

Личного состава – около 1 079 630 (+880),

танков – 11139 (+4),

боевых бронированных машин – 23185 (+7),

артиллерийских систем – 32064 (+40),

РСЗВ – 1474 (+2),

средств ПВО – 1212 (+0),

самолетов – 422 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325),

крылатых ракет – 3598 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 60007 (+120),

специальной техники – 3952 (+2).

Потери врага на 28 августа / Инфографика Генштаба ВСУ