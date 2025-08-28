По состоянию на утро 28 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 079 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 28 августа 2025 года?

  • Личного состава – около 1 079 630 (+880),
  • танков – 11139 (+4),
  • боевых бронированных машин – 23185 (+7),
  • артиллерийских систем – 32064 (+40),
  • РСЗВ – 1474 (+2),
  • средств ПВО – 1212 (+0),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325),
  • крылатых ракет – 3598 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60007 (+120),
  • специальной техники – 3952 (+2).

Потери врага на 28 августаПотери врага на 28 августа / Инфографика Генштаба ВСУ