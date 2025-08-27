Радары являются частью комплекса С-300. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "КиберБорошно".

Что известно об ударе по "Балтимору"?

В ночь с 16 на 17 августа по воинской части 108-го зенитно-ракетного полка и аэродрому "Балтимор" в Воронеже были нанесены удары. Спутниковые снимки свидетельствуют о поражении двух радаров – 76Н6 и 30Н6 – на мачтах, а также, вероятно, 2 Су-24.

Радар 76Н6 используется для обнаружения целей на больших и средних высотах и входит в состав зенитного комплекса С-300. В данном случае это С-300ПМ2. Зато 30Н6 отвечает за наведение и подсветку целей для работы этого комплекса.

Спутниковые снимки свидетельствуют о наличии следов пожара на позициях, где длительное время находилась указанная техника, но после удара она исчезла с кадров. Кроме того, есть данные о повреждении других объектов, однако пока подтверждение получили именно эти случаи.



Спутниковые снимки пораженной техники / Фото "КиберБорошно"

