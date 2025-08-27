По состоянию на утро 27 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 078 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Устроили эффектное "фаершоу": бойцы "Магуры" уничтожили вражеский пункт БпЛА
Какие потери врага на 27 августа 2025 года?
Последние новости о потерях России
- Накануне Силы специальных операций вывели из строя объекты логистики агрессора в оккупированном Крыму, которые обеспечивают функционирование и боевое снабжение воинских частей российской армии.
- Бойцы "Магуры" устроили захватчикам эффектное "фаершоу" ко Дню флага и Дню Независимости. На Северо-Слобожанском направлении защитники уничтожили вражеский пункт управления БпЛА.
- На Запорожском направлении бойцы 102-й отдельной бригады Сил ТрО Ивано-Франковской области уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепёк".