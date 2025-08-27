По состоянию на утро 27 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 078 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Устроили эффектное "фаершоу": бойцы "Магуры" уничтожили вражеский пункт БпЛА

Какие потери врага на 27 августа 2025 года?

Последние новости о потерях России