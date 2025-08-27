Станом на ранок 27 серпня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 078 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 27 серпня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 078 750 (+920),
- танків – 11135 (+1),
- бойових броньованих машин – 23178 (+0),
- артилерійських систем – 32024 (+45),
- РСЗВ – 1472 (+0),
- засобів ППО – 1212 (+1),
- літаків – 422 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194),
- крилатих ракет – 3598 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59887 (+118),
- спеціальної техніки – 3950 (+0).
Останні новини про втрати Росії
- Напередодні Сили спеціальних операцій вивели з ладу об'єкти логістики агресора в окупованому Криму, які забезпечують функціонування й бойове постачання військових частин російської армії.
- Бійці "Маґури" влаштували загарбникам ефектне "фаєршоу" до Дня прапора та Дня Незалежності. На Північно-Слобожанському напрямку захисники знищили ворожий пункт управління БпЛА.
- На Запорізькому напрямку бійці 102-ї окремої бригади Сил ТрО Івано-Франківщини знищили важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок".