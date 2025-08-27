Станом на ранок 27 серпня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 078 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 27 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 078 750 (+920),
  • танків – 11135 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23178 (+0),
  • артилерійських систем – 32024 (+45),
  • РСЗВ – 1472 (+0),
  • засобів ППО – 1212 (+1),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194),
  • крилатих ракет – 3598 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59887 (+118),
  • спеціальної техніки – 3950 (+0).

