Операторы БПЛА "Фурия" из батареи управления артиллерийской разведки 47 ОМБр "Магура" во взаимодействии с Воздушными Силами провели ювелирную работу, передает 24 Канал.
Как защитники атаковали российский пункт управления дронами?
Благодаря точному наведению и мощному авиаудару воины уничтожили пункт управления БпЛА противника.
Обрезаем "крылья" вражеским летунам, чтобы наши воины работали спокойно и эффективно. И защищаем нашу логистику от нежелательных "гостей",
– прокомментировали в бригаде удар.
Удар по оккупантам: смотрите видео
Что известно о потерях оккупантов на фронте?
- Утром 26 бойцы ССО провели спецоперацию в оккупированном Крыму. Выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии России,
- На Запорожском направлении уничтожена российская тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепёк".
- 7 корпус ДШВ, который обороняет Покровск и Мирноград, FPV-дроном обезвредил замаскированную вражескую пушку.
- Силы обороны атаковали временно оккупированный россиянами Соледар. Под ударом оказался командный пункт россиян. Удалось ликвидировать по меньшей мере 6 оккупантов.