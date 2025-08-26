Там местные жители сообщали, что российская РЭБ приземлила БПЛА в центре города. Поднимается дым, на место происшествия уже поехали пожарные, скорая помощь, а также российские силовики, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".
Смотрите также Россия глушит интернет из-за атак дронов: будет ли бунт в Крыму после массовых блэкаутов
Что известно о взрывах в Джанкое?
Подписчики канала говорят о том, что в Джанкое, вероятно, есть попадание в нефтебазу возле железнодорожной станции.
Отмечается, что также прилет был в соседнем поселке Красногвардейское, расположенном в 26 километрах от Джанкоя. Там, предварительно, произошло попадание в подстанцию железнодорожной станции "Урожайная".
Также известно, что в Красногвардейском районе без света остались 13 населенных пунктов. Электроснабжение обещают восстановить в течение 3 часов.
Дым после прилета в Красногвардейском / Фото "Крымский ветер"
Между тем в российском минобороны сообщили об уничтожении 7 беспилотников над оккупированным Крымом.
Что известно о последних взрывах в Крыму?
- В Севастополе в ночь с 20 на 21 августа были взрывы и пожары. Силами и средствами ВМС был уничтожен пункт базирования БпЛА "Форпост" на аэродроме "Херсонес" в Севастополе.
- В ночь на 21 августа был уничтожен поезд россиян с горюче-смазочными материалами в Джанкое.
- В ночь на 4 августа украинские беспилотники атаковали военный аэродром Саки, уничтожив самолет Су-30СМ и повредив другие самолеты.