Станом на ранок 28 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 079 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 28 серпня 2025 року?

Особового складу – близько 1 079 630 (+880),

танків – 11139 (+4),

бойових броньованих машин – 23185 (+7),

артилерійських систем – 32064 (+40),

РСЗВ – 1474 (+2),

засобів ППО – 1212 (+0),

літаків – 422 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325),

крилатих ракет – 3598 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 60007 (+120),

спеціальної техніки – 3952 (+2).

Втрати ворога на 28 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ