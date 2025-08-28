Станом на ранок 28 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 079 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 28 серпня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 079 630 (+880),
- танків – 11139 (+4),
- бойових броньованих машин – 23185 (+7),
- артилерійських систем – 32064 (+40),
- РСЗВ – 1474 (+2),
- засобів ППО – 1212 (+0),
- літаків – 422 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325),
- крилатих ракет – 3598 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60007 (+120),
- спеціальної техніки – 3952 (+2).
Втрати ворога на 28 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ