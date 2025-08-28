Станом на ранок 28 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 079 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 28 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 079 630 (+880),
  • танків – 11139 (+4),
  • бойових броньованих машин – 23185 (+7),
  • артилерійських систем – 32064 (+40),
  • РСЗВ – 1474 (+2),
  • засобів ППО – 1212 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325),
  • крилатих ракет – 3598 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60007 (+120),
  • спеціальної техніки – 3952 (+2).

Втрати ворога на 28 серпняВтрати ворога на 28 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ