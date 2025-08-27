Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме ВСУ освободили Новомихайловку, в Купянске – ожесточенные бои: как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация на фронте 27 августа, по данным ISW?

У Курской области России ни одна из сторон не осуществляла атак или продвижений.

На севере Сумской области украинские и российские войска недавно продвинулись. Российский милблогер заявил, что украинские войска освободили Безсаловку (село к северо-западу от города Сумы вдоль международной границы).

В то же время геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в восточной Локне (к северо-востоку от города Сумы).



Ситуация на фронте в Сумской области на 27 августа / Карта ISW

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое и в направлении Великого Бурлука.

Оккупанты также наступали на Купянском направлении, но не имели успехов в продвижениях. В то же время украинские войска недавно продвинулись в направлении Боровой.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 августа, показывают подразделения 3-й мотострелковой дивизии России, которые наносят удары по украинским позициям к северу от Новоегоровки (к юго-востоку от Боровой). Это свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.



Украинские войска имели успехи возле Боровой / Карта ISW

На Лиманском, Северском направлениях и возле Часового Яра враг пытался атаковать позиции ВСУ, но не имел продвижений. Такая же ситуация на Торецком, Покровском, Новопавловском направлениях, вблизи Большой Михайловки, у Запорожской и Херсонской области.

Ситуация на фронте по состоянию на 27 августа / Карты ISW

Что известно о продвижении врага в Днепропетровской области?