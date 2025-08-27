Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
К теме ВСУ освободили Новомихайловку, в Купянске – ожесточенные бои: как изменилась линия фронта за неделю
Какая ситуация на фронте 27 августа, по данным ISW?
У Курской области России ни одна из сторон не осуществляла атак или продвижений.
На севере Сумской области украинские и российские войска недавно продвинулись. Российский милблогер заявил, что украинские войска освободили Безсаловку (село к северо-западу от города Сумы вдоль международной границы).
В то же время геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в восточной Локне (к северо-востоку от города Сумы).
Ситуация на фронте в Сумской области на 27 августа / Карта ISW
Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое и в направлении Великого Бурлука.
Оккупанты также наступали на Купянском направлении, но не имели успехов в продвижениях. В то же время украинские войска недавно продвинулись в направлении Боровой.
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 августа, показывают подразделения 3-й мотострелковой дивизии России, которые наносят удары по украинским позициям к северу от Новоегоровки (к юго-востоку от Боровой). Это свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.
Украинские войска имели успехи возле Боровой / Карта ISW
На Лиманском, Северском направлениях и возле Часового Яра враг пытался атаковать позиции ВСУ, но не имел продвижений. Такая же ситуация на Торецком, Покровском, Новопавловском направлениях, вблизи Большой Михайловки, у Запорожской и Херсонской области.
Ситуация на фронте по состоянию на 27 августа / Карты ISW
Что известно о продвижении врага в Днепропетровской области?
В DeepState 26 августа сообщили, что россиянам удалось захватить села Запорожское и Новогеоргиевка. Они расположены вблизи схождения административных границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.
Позже в Генштабе ВСУ опровергли информацию аналитиков. Украинские военные отметили, что Силы обороны остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка.
Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов отмечал, что россияне пытались закрепиться в селе Запорожское, но Силы обороны Украины выбили их. За Новогеоргиевку сейчас бои продолжаются.