Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

Где есть улучшения на фронте?

Главнокомандующий ВСУ заявил, что усиление устойчивости обороны – первоочередной приоритет.

"В центре обсуждения были ситуация на фронте и на границе с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства", – написал Сирский.

Он добавил, что основное внимание сейчас сосредоточено прежде всего на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях.

По его словам, есть улучшения на Сумщине и Харьковщине.

Есть положительные тенденции в приграничных районах Сумщины и Харьковщины – здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа – пример мужества и профессионализма,

– сообщил главком.

