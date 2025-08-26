Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.
Где есть улучшения на фронте?
Главнокомандующий ВСУ заявил, что усиление устойчивости обороны – первоочередной приоритет.
"В центре обсуждения были ситуация на фронте и на границе с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства", – написал Сирский.
Он добавил, что основное внимание сейчас сосредоточено прежде всего на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях.
По его словам, есть улучшения на Сумщине и Харьковщине.
Есть положительные тенденции в приграничных районах Сумщины и Харьковщины – здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа – пример мужества и профессионализма,
– сообщил главком.
Ситуация на фронте: последние новости
За прошедшие сутки, 25 августа, на фронте было зафиксировано 174 боевых столкновения: 43 из них на Покровском направлении, 28 – на Лиманском, 19 – Новопавловском.
26 августа в DeepState впервые объявили об оккупации населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине, что также подтвердили в ОСУВ "Днепр". Однако впоследствии Генштаб опроверг эту информацию, заявив, что ВСУ контролируют село Запорожское, а в районе Новогеоргиевки продолжаются бои.
В ISW также сообщили, что Россия прекратила попытки развивать наступление в направлении Доброполья в Донецкой области. Вместо этого оккупанты сосредоточились на других направлениях.