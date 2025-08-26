Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського.

Дивіться також Належну увагу приділяємо Донеччині та Запоріжжю: Зеленський провів нараду з військовими

Де є покращення на фронті?

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що посилення стійкості оборони – першочерговий пріоритет.

"У центрі обговорення були ситуація на фронті та на прикордонні з Росією й Білоруссю, формування резервів, робота з партнерами над безпековими гарантіями для нашої держави", – написав Сирський.

Він додав, що основна увага наразі зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.

За його словами, є покращення на Сумщині та Харківщині.

Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізму,

– повідомив головком.

