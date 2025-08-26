Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова Суспільному.

Що в ОСУВ "Дніпро" кажуть про окупацію населених пунктів на Дніпропетровщині?

У вівторок, 26 серпня, у DeepState вперше оголосили про окупацію населених пунктів на Дніпропетровщині. Раніше ресурс розповідав лише про просування ворога у районі Дачного. За даними аналітиків, російські загарбники захопили села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району.

Журналісти звернулися до речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" та він підтвердив інформацію.

Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Українські військові б'ються, щоб втримати позиції,

– сказав Трегубов.

Він запевнив, що захисники України б'ються, аби завадити ворогу закріпитися в Дніпропетровській області.