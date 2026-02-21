Станом на ранок 21 лютого загроза російських БпЛА зберігається для низки регіонів.
Скільки дронів і ракет уночі атакували Україну?
У ніч проти 21 лютого росіяни запустили по Україну одну балістичну ракету "Іскандер-М", також 120 ударних БпЛА різних типів.
Станом на 08:30 сили ППО знешкодили 106 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
На жаль не минулося без влучань. Відомо про приліт балістичної ракети та 13 дронів на 11 локаціях. Окрім того, уламки ворожих снарядів впали на 8 локаціях.
Які наслідки ворожої атаки?
- Атаки противника зазнала Одещина. Там зруйновано приватні будинки, сталися пожежі, згоріли автівки. Пошкоджено склад і об'єкт енергетичної інфраструктури. Постраждали дві людини.
- Ворог обстрілював і Запоріжжя. Під ударом була транспортна інфраструктуру обласного центру.
- Також Росія атакувала Сумську громаду керованою авіабомбою. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки у Ковпаківському районі. З пораненнями госпіталізували 87-річну жінку. Також постраждали 5-річна дитина та 17-річна дівчина – їм надали медичну допомогу на місці.
- До слова, російські окупанти керують FPV-дронами через мережі мобільного зв'язку. Спочатку ударні безпілотники доставляють FPV у потрібний район, а потім ними керують через інтернет – використовуючи не лише українські, а й казахські SIM-картки. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, офіцер ПС у резерві Анатолій Храпчинський.