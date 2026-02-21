Про це повідомляє Національна поліція України.

Які наслідки атаки по Сумах 21 лютого?

У поліції розповіли, що авіаційний удар по Сумах ворог завдав близько 04:00. Під атакою опинився один із приватних секторів міста Суми.

Внаслідок вибуху повністю зруйновано 2 житлові будинки, ще щонайменше 10 сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу.

За наявною інформацією, поранень зазнали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу. Потерпілим надається необхідна медична допомога,

– наголосили правоохоронці.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров додав, що росіяни вгатили по місту керованою авіаційною бомбою, через що постраждав Ковпаківський район міста.

Водночас, за інформацією посадовця, медики госпіталізували 87-річну постраждалу.

Наслідки російської атаки по Сумах 21 лютого / Фото Нацполіції та Сумської ОВА

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки, фіксують пошкодження та збирають доказову базу для подальшого розслідування щодо воєнних злочинів країни-агресорки.

