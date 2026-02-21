Про наслідки проінформували в МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Що відомо про наслідки атаки на Одесу 20 лютого?
В Одеській області оголошували повітряну тривогу о 23:52. До Одеси у той час з Чорного моря наближалися ударні дрони ворога.
Серія вибухів прогриміла у місті після півночі на початку доби 21 лютого. За інформацією міської військової адміністрації, опублікованою о 2 ночі, в Одесі після ударів російської армії є руйнування.
Є пошкодження інфраструктури, 4 житлові будинки у різних районах міста та навчального закладу,
– написав керівник МВА Сергій Лисак.
Усю інформацію наразі з'ясовують.
Наслідки удару по Одесі / Фото МВА
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Увечері 20 лютого пролунали вибухи на Запоріжжі – так само через атаку російських дронів.
- Після атаки виявилося, що пошкоджено автівки, вибито вікна в багатоповерхівках, та минулося без постраждалих.