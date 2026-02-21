О последствиях проинформировали в ГВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно о последствиях атаки на Одессу 20 февраля?

В Одесской области объявляли воздушную тревогу в 23:52. К Одессе в то время с Черного моря приближались ударные дроны вражеских дронов.

Серия взрывов прогремела в городе после полуночи в начале суток 21 февраля. По информации городской военной администрации, опубликованной в 2 ночи, в Одессе после ударов российской армии есть разрушения.

Есть повреждения инфраструктуры, 4 жилых домов в разных районах города и учебного заведения,

– написал руководитель ГВА Сергей Лысак.

Всю информацию сейчас выясняют.



Последствия удара по Одессе / Фото ГВА

Где еще раздавались взрывы этой ночью?