О последствиях проинформировали в ГВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что известно о последствиях атаки на Одессу 20 февраля?
В Одесской области объявляли воздушную тревогу в 23:52. К Одессе в то время с Черного моря приближались ударные дроны вражеских дронов.
Серия взрывов прогремела в городе после полуночи в начале суток 21 февраля. По информации городской военной администрации, опубликованной в 2 ночи, в Одессе после ударов российской армии есть разрушения.
Есть повреждения инфраструктуры, 4 жилых домов в разных районах города и учебного заведения,
– написал руководитель ГВА Сергей Лысак.
Всю информацию сейчас выясняют.
Последствия удара по Одессе / Фото ГВА
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Вечером 20 февраля прозвучали взрывы на Запорожье – так же из-за атаки российских дронов.
- После атаки оказалось, что повреждены машины, выбиты окна в многоэтажках, и обошлось без пострадавших.