В области фиксируют БпЛА. Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров.

Что известно о взрывах на Запорожье?

Российские дроны пытаются атаковать Запорожскую область весь вечер.

В частности, очередное предупреждение об опасности было в 20:54. БпЛА несколько раз менял направление движения.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал Федоров в 21:00, отметив, что работает ПВО.

Впрочем, удалось ли сбить цель неизвестно. После БпЛА изменил направление движения в сторону Шевченковского района города Запорожье, а затем – в сторону Вознесеновского, еще позже – в направлении Хортицы.

В 21:14 председатель ОВА сообщил, что горит машина в одном из районов Запорожья.

Атака продолжается.

Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА

