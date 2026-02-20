В области фиксируют БпЛА. Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров.
Что известно о взрывах на Запорожье?
Российские дроны пытаются атаковать Запорожскую область весь вечер.
В частности, очередное предупреждение об опасности было в 20:54. БпЛА несколько раз менял направление движения.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– призвал Федоров в 21:00, отметив, что работает ПВО.
Впрочем, удалось ли сбить цель неизвестно. После БпЛА изменил направление движения в сторону Шевченковского района города Запорожье, а затем – в сторону Вознесеновского, еще позже – в направлении Хортицы.
В 21:14 председатель ОВА сообщил, что горит машина в одном из районов Запорожья.
Атака продолжается.
Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА
Последние атаки на Украину
Во время атаки в ночь на 20 февраля россияне нанесли удар одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА. Воздушные силы сбили/подавили 107 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых обломков на 1 локации.
А за день до этого ПВО было сбито/подавлено 100 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Также было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых на 3 локациях.