Где летят вражеские беспилотники, для каких областей действует воздушная тревога, а также о баллистических или ракетных угрозах – читайте на 24 Канале.
Смотрите также Использует Беларусь: какую замену Starlink нашла Россия и как с этим бороться
Где существует угроза воздушных атак России?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
20:01, 19 февраля
БпЛА на севере Харьковщины, в направлении областного центра и на Пролесное.
19:44, 19 февраля
Вражеский БпЛА в районе Широкого (Днепропетровская область) курс западный.
19:44, 19 февраля
- БпЛА в р-не. Нижнеднепровского национального природного парка в направлении Николаева;
- БпЛА в р-не. н.п. Снигиревка (Николаевская область) курс восточный.