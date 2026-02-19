Где летят вражеские беспилотники, для каких областей действует воздушная тревога, а также о баллистических или ракетных угрозах – читайте на 24 Канале.

Где существует угроза воздушных атак России?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:01, 19 февраля

БпЛА на севере Харьковщины, в направлении областного центра и на Пролесное.

19:44, 19 февраля

Вражеский БпЛА в районе Широкого (Днепропетровская область) курс западный.

19:44, 19 февраля

  • БпЛА в р-не. Нижнеднепровского национального природного парка в направлении Николаева;
  • БпЛА в р-не. н.п. Снигиревка (Николаевская область) курс восточный.