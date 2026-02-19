Де летять ворожі безпілотники, для яких областей діє повітряна тривога, а також про балістичні чи ракетні загрози – читайте на 24 Каналі.
Дивіться також Використовує Білорусь: яку заміну Starlink знайшла Росія і як з цим боротися
Де існує загроза повітряних атак Росії?
У яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на півночі Харківщини, в напрямку обласного центру та на Пролісне. Ворожий БпЛА у районі Широкого (Дніпропетровщина) курс західний.20:01, 19 лютого19:44, 19 лютого19:44, 19 лютого
БпЛА на півночі Харківщини, в напрямку обласного центру та на Пролісне.
Ворожий БпЛА у районі Широкого (Дніпропетровщина) курс західний.