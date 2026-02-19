Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, додавши, що в Білорусі збудовані вежі зв'язку, які допомагають тримати зв'язок першої лінії "Шахедів", в подальшому використовувати цю лінію як ретранслятор для створення "павутини" у небі завдяки mesh-зв'язку БпЛА.

Які кроки має зробити Україна, аби протидіяти ворогу?

Авіаексперт пояснив, що в цій ситуації не стільки треба вимикати мобільний зв'язок, як шукати рішення, які допомагали б комплексно протидіяти можливостям противника використовувати засіб ураження у вигляді FPV-дрона на безпілотниках типу "Шахед" чи "Гербера". З його слів, треба говорити про розлогу систему засобів РЕБ, які суттєво покращують протидію завдяки зменшенню або можливості використання певних каналів зв'язку, або супутникової навігації.

"Треба повертатися до побудови системи РЕБ "Покрова", яку починали робити ще на початку повномасштабного вторгнення, розлогіше застосовувати канали зв'язку, тобто пригнічення їх, робити широкодіапазонним, щоб можна було протидіяти будь-якій загрозі у найближчому діапазоні", – озвучив Храпчинський.

Він наголосив, що слід працювати у напрямку створення суцільного радіолокаційного поля, великої кількості різноманітних сенсорів, звукових і візуальних детекторів, вибудовувати перші ешелони вздовж кордонів, лінії боєзіткнення. Храпчинський підкреслив, що варто робити певні сектори на підльотах до стратегічно важливих об'єктів, енергетичної інфраструктури, щоб передбачити змогу протидіяти загрозі з боку Росії.

Ми, як виробники, зараз активно працюємо над створенням засобів, які можуть протидіяти mesh-зв'язку. Ми готові запропонувати такі рішення для наших військових,

– запевнив Храпчинський.

Авіаексперт наголосив, що в Україні слід об'єднати зусилля, розробити єдину стратегію розвитку ОПК, яка даватиме чіткі технічні завдання вітчизняним виробникам, що необхідно зробити. Він пояснив, що основна проблема, яка існує в період повномасштабної війни – відсутність конкретики, чіткого завдання.

"Подивіться на Велику Британію. Країна сказала, що їй потрібні балістичні ракети вартістю до 1 мільйона доларів, радіусом дії – 600 кілометрів. Передбачила гроші та дала завдання розробити їх. Як це працює в Україні? Ми самі побачили загрозу, самі запропонували рішення, передали їх військовим, вони пройшли успішне випробування, ми провели модифікацію й постачаємо це ЗСУ", – розповів Храпчинський.

Він підкреслив, що більшість компаній працюють не синхронно у питанні, наприклад, взаємодії модулів живлення, антен, а це варто підтягувати під одну стратегію. Стосовно єдиної стратегії розвитку ОПК, питань "зеленого коридору" з ЄС для українських оборонних підприємств (аби підігнати українські законодавчі норми під європейські, захистити права виробників), цим мають займатися, як підсумував Храпчинський, відповідні міністерства, зокрема Міноборони.

