Об этом в интервью 24 Каналу рассказал авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, добавив, что в Беларуси построены башни связи, которые помогают держать связь первой линии "Шахедов", в дальнейшем использовать эту линию как ретранслятор для создания "паутины" в небе благодаря mesh-связи БпЛА.

Какие шаги должна сделать Украина для противодействия врагу?

Авиаэксперт объяснил, что в этой ситуации не столько надо выключать мобильную связь, как искать решения, которые помогали бы комплексно противодействовать возможностям противника использовать средство поражения в виде FPV-дрона на беспилотниках типа "Шахед" или "Гербера". По его словам, надо говорить о широкой системе средств РЭБ, которые существенно улучшают противодействие благодаря уменьшению или возможности использования определенных каналов связи, или спутниковой навигации.

"Надо возвращаться к построению системы РЭБ "Покрова", которую начинали делать еще в начале полномасштабного вторжения, более широко применять каналы связи, то есть подавление их, делать широкодиапазонным, чтобы можно было противодействовать любой угрозе в ближайшем диапазоне", – озвучил Храпчинский.

Он отметил, что следует работать в направлении создания сплошного радиолокационного поля, большого количества разнообразных сенсоров, звуковых и визуальных детекторов, выстраивать первые эшелоны вдоль границ, линии боестолкновения. Храпчинский подчеркнул, что стоит делать определенные сектора на подлетах к стратегически важным объектам, энергетической инфраструктуры, чтобы предусмотреть возможность противодействовать угрозе со стороны России.

Мы, как производители, сейчас активно работаем над созданием средств, которые могут противодействовать mesh-связи. Мы готовы предложить такие решения для наших военных,

– заверил Храпчинский.

Авиаэксперт отметил, что в Украине следует объединить усилия, разработать единую стратегию развития ОПК, которая будет давать четкие технические задания отечественным производителям, что необходимо сделать. Он пояснил, что основная проблема, которая существует в период полномасштабной войны – отсутствие конкретики, четкого задания.

"Посмотрите на Великобританию. Страна сказала, что ей нужны баллистические ракеты стоимостью до 1 миллиона долларов, радиусом действия – 600 километров. Предусмотрела деньги и дала задание разработать их. Как это работает в Украине? Мы сами увидели угрозу, сами предложили решение, передали их военным, они прошли успешное испытание, мы провели модификацию и поставляем это ВСУ", – рассказал Храпчинский.

Он подчеркнул, что большинство компаний работают не синхронно в вопросе, например, взаимодействия модулей питания, антенн, а это стоит подтягивать под одну стратегию. Относительно единой стратегии развития ОПК, вопросов "зеленого коридора" с ЕС для украинских оборонных предприятий (чтобы подогнать украинские законодательные нормы под европейские, защитить права производителей), этим должны заниматься, как подытожил Храпчинский, соответствующие министерства, в частности Минобороны.

К каким действиям прибегает враг после блокировки Starlink?