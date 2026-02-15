О новой разработке в России рассказал советник министра обороны и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескреснов.

Что известно о новой разработке врага?

В России состоялся успешный первый запуск беспилотной стратосферной платформы "Барраж-1", созданной новогородской компанией "Аэродроммаш" из МГТУ имени Баумана. По данным "Флеша", аппарат способен поднимать до 100 килограммов груза на высоту до 20 – 40 километров. Кроме того, платформа оснащена системой пневматической баластировки – это позволяет регулировать высоту и использовать ветровые течения для маневров.

Благодаря специальным полимерным материалам "Барраж-1" может долго оставаться в воздухе, поддерживая заданную позицию или перемещаться по заданной траектории. Специалист отмечает, что контролируя высоту аэростата, им можно управлять, хоть и не полностью. Но и этого будет достаточно, чтобы удерживать платформу на подобной высоте над любой территорией.

Сейчас "Барраж-1" рассматривают как более доступную и эффективную альтернативу спутниковым сетям на низкой орбите.

По словам Бескреснова, тема полетов в стратосфере в последнее время становится все более актуальной. Самолеты не осуществляют полеты уже не такой высоте, однако аэростаты могут дрейфовать.

Одной из ключевых задач платформы станет тестирование связи 5G. Если разместить ее на высоте 20 километров можно обеспечить скоростной интернет и связь на больших территориях, где невозможно строить наземные вышки.

"Флеш" говорит, что "Барраж-1" можно использовать в мирных целях, например, как дешевая замена спутникам-ретрансляторам связи, или же платформа может стать летающей базовой станцией для мобильной связи.

Эксперт отметил, что украинским специалистам важно отслеживать такие российские платформы и иметь средства для их нейтрализации. Зенитно-ракетные комплексы С-300 могут поражать цели на высоте 20 – 30 километров, мож они способны уничтожать подобные аппараты.

