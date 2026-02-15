Про нову розробку у Росії розповів радник міністра оборони й фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескреснов.

Що відомо про нову розробку ворога?

У Росії відбувся успішний перший запуск безпілотної стратосферної платформи "Барраж-1", створеної новогородською компанією "Аеродроммаш" з МГТУ імені Баумана. За даними "Флеша", апарат здатен підіймати до 100 кілограмів вантажу на висоту до 20 – 40 кілометрів. Крім того, платформа оснащена системою пневматичної баластировки – це дозволяє регулювати висоту та використовувати вітрові течії для маневрів.

Завдяки спеціальним полімерним матеріалам "Барраж-1" може довго залишатись в повітрі, підтримуючи задану позицію чи переміщатись за заданою траєкторією. Фахівець зазначає, що контролюючи висоту аеростата, ним можна керувати, хоч і не повністю. Але й цього буде достатньо, аби утримувати платформу на подібній висоті над будь-якою територією.

Нині "Барраж-1" розглядають як більш доступну та ефективну альтернативу супутниковим мережам на низькій орбіті.

За словами Бескреснова, тема польотів у стратосфері останнім часом стає все актуальнішою. Літаки не здійснюють польоти вже не такій висоті, однак аеростати можуть дрейфувати.

Одним із ключових завдань платформи стане тестування зв'язку 5G. Якщо розмістити її на висоті 20 кілометрів можна забезпечити швидкісний інтернет та зв'язок на великих територіях, де неможливо будувати наземні вишки.

"Флеш" каже, що "Барраж-1" можна використовувати у мирних цілях, наприклад, як дешева заміна супутникам-ретрансляторам зв'язку, або ж платформа може стати літаючою базовою станцією для мобільного зв'язку.

Експерт наголосив, що українським фахівцям важливо відстежувати такі російські платформи й мати засоби для їхньої нейтралізації. Зенітно-ракетні комплекси С-300 можуть вражати цілі на висоті 20 – 30 кілометрів, мож вони здатні знищувати подібні апарати.

