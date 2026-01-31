Про це розповіли радник глави Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") і Сергій Стерненко.

Як SpaceX зупиняє росіян від використання Starlink для ударів по Україні?

Частина користувачів супутникового зв’язку Starlink в Україні вже помітила початкові обмежувальні кроки, які SpaceX реалізувала на прохання українського оборонного відомства. Водночас Бескрестнов наголосив, що деталі вжитих і запланованих дій наразі не підлягають публічному розголошенню.

Він підкреслив, що всі заходи мають одну мету – мінімізувати загрозу від російських безпілотників та убезпечити як військових, так і цивільне населення, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Також він додав, що поточні рішення є тимчасовими або ж іншими словами "екстреними". Пізніше вони будуть замінені більш глобальним та продуманим рішенням, на яке знадобиться певний час.

"Давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Starlink та особисті Starlink, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", – пише Флеш.

Бескрестнов запевнив, що буде знайдено спосіб збору цієї інформації таким чином, щоб військові довіряли процесу і не боялися негативних наслідків. Він також підсумував, що SpaceX активно залучена до цієї роботи та співпрацює з фахівцями Міністерства оборони України.

Сергій Стерненко зауважив, що у російських групах вже скаржаться на те, що термінали Starlink відключаються на швидкості понад 90 кілометрів на годину. Це унеможливлює їх використання на керовних ударних БпЛА типу "Молнія" або "Італмас".

