Украинцы призывают не поддаваться шантажу и немедленно сообщать о таких случаях. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как враг использует семьи украинских пленных?

По имеющейся информации, враг пытается использовать семьи украинских пленных как инструмент давления и манипуляций. Сообщается о случаях угроз и требований официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые впоследствии могут применяться для военных нужд страны-агрессора.

Речь идет, в частности, об использовании связи для координации подразделений и управления ударными беспилотниками, наносящих вред украинской инфраструктуре и мирному населению.

Специалисты отмечают: официальная регистрация терминала предусматривает идентификацию личности, поэтому такое действие может иметь серьезные правовые последствия. Если оборудование используется в боевых действиях против Украины, это может стать основанием для уголовной ответственности.

В случае получения угроз, шантажа или подобных требований граждан призывают немедленно обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и правоохранительные органы.

Что предшествовало блокированию связи россиянам?