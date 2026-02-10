Украинцы призывают не поддаваться шантажу и немедленно сообщать о таких случаях. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Как враг использует семьи украинских пленных?
По имеющейся информации, враг пытается использовать семьи украинских пленных как инструмент давления и манипуляций. Сообщается о случаях угроз и требований официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые впоследствии могут применяться для военных нужд страны-агрессора.
Речь идет, в частности, об использовании связи для координации подразделений и управления ударными беспилотниками, наносящих вред украинской инфраструктуре и мирному населению.
Специалисты отмечают: официальная регистрация терминала предусматривает идентификацию личности, поэтому такое действие может иметь серьезные правовые последствия. Если оборудование используется в боевых действиях против Украины, это может стать основанием для уголовной ответственности.
В случае получения угроз, шантажа или подобных требований граждан призывают немедленно обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и правоохранительные органы.
Что предшествовало блокированию связи россиянам?
Глава Минобороны Михаил Федоров обратился к SpaceX, отметив, что российские беспилотники управляются спутниковой связью Starlink. Илон Маск лично отреагировал на это и сообщил о немедленном начале работы над этим.
Впоследствии Федоров заявил, что Украина введет систему для отключения всех неверифицированных терминалов Starlink на своей территории. Он также поблагодарил SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев.
После этого официально в Генштабе заявили, что отсутствие Starlink серьезно повлияет на оккупантов и существенно усложнит им управление.