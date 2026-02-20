В області фіксують БпЛА. Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Російські дрони намагаються атакувати Запорізьку область увесь вечір.

Зокрема, чергове попередження про небезпеку було о 20:54. БпЛА кілька разів змінював напрямок руху.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав Федоров о 21:00, зазначивши, що працює ППО.

Втім, чи вдалося збити ціль невідомо. Опісля БпЛА змінив напрямок руху в бік Шевченківського району міста Запоріжжя, а потім – у бік Вознесенівського, ще пізніше – у напрямку Хортиці.

О 21:14 голова ОВА повідомив, що горить автівка в одному з районів Запоріжжя.

Атака триває.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА

