Про це повідомили Повітряні сили України.

Скільки цілей летіло на Україну?

У ніч проти 20 лютого російська армія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 128 ударними безпілотниками різних типів, зокрема "Гербера", "Італмас" та "Шахед". Останніх летіло близько 80 одиниць.

За даними Повітряних сил, пуски озброєння проти українського населення здійснювались із Ростовської області Росії, Орла, Брянська, Курська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська. Залучив ворог і тимчасово окуповані території Донеччини.

Українська сторона, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зуміла збити чи подавити 107 ворожих ударних дронів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, внаслідок атаки на 14 локаціях зафіксовано влучання балістики та 21 безпілотника. Падіння збитих цілей чи уламків відбулось на одній локації.

Що відомо про атаку в ніч на 20 лютого?