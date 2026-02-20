Міський голова Ігор Терехов повідомив про ракетний удар. Ось що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Загроза "Шахедів" та балістики: де оголосили повітряну тривогув Україні

Що відомо про обстріл Харкова вночі 20 лютого?

Уночі 20 лютого російська армія продовжувала свої повітряні атаки, у небі фіксували ударні безпілотники, була й балістична загроза. Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 03:54.

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Харків о 05:09. Майже одразу місцеві у соціальних мережах почали писати про вибух.

Міська влада за кілька хвилин надала попередню інформацію

Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо,

– написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

