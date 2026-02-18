Про напрямок руху російських дронів та небезпеку для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Зафіксовано влучання: вночі Росія атакувала балістикою та понад 120 ударними БпЛА

Де зараз летять дрони?

Подекуди в країні лунає тривога: дивіться на карті