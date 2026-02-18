Про напрямок руху російських дронів та небезпеку для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз летять дрони?
Подекуди в країні лунає тривога: дивіться на карті
БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Мени. Чернігівщина, БпЛА у напрямку Батурина, Корюківки.21:58, 18 лютого18:22, 18 лютого
БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Мени.
Чернігівщина, БпЛА у напрямку Батурина, Корюківки.