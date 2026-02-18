О направлении движения российских дронов и опасности для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас летят дроны?
Кое-где в стране раздается тревога: смотрите на карте
21:58, 18 февраля18:22, 18 февраля
БпЛА на севере Черниговщины в направлении Мены.
Черниговщина, БпЛА в направлении Батурина, Корюковки.