По состоянию на утро силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 100 вражеских беспилотников, однако зафиксировано и попадание. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Что известно об атаке?

По данным Воздушных сил ВСУ, противник запустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 126 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Пуски дронов осуществлялись с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Около 80 из запущенных беспилотников составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 100 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на это было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА в 14 локациях и падение обломков сбитых дронов в 3 локациях.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По состоянию на утро 18 февраля в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу, а граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

В результате атаки 17 февраля пострадали люди