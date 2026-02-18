Станом на ранок сили протиповітряної оборони знищили та подавили 100 ворожих безпілотників, однак зафіксовано і влучання. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Що відомо про атаку?

За даними Повітряні сили ЗСУ, противник запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.

Пуски дронів здійснювалися з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 80 із запущених безпілотників становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

підрозділи безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 100 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Попри це було зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА у 14 локаціях та падіння уламків збитих дронів у 3 локаціях.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Станом на ранок 18 лютого у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу, а громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Внаслідок атаки 17 лютого постраждали люди