Станом на ранок сили протиповітряної оборони знищили та подавили 100 ворожих безпілотників, однак зафіксовано і влучання. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Що відомо про атаку?
За даними Повітряні сили ЗСУ, противник запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.
Пуски дронів здійснювалися з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Близько 80 із запущених безпілотників становили саме "Шахеди".
Повітряний напад відбивали:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- підрозділи безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 100 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Попри це було зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА у 14 локаціях та падіння уламків збитих дронів у 3 локаціях.
Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.
Станом на ранок 18 лютого у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу, а громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Внаслідок атаки 17 лютого постраждали люди
Повітряна тривога у Запоріжжя пролунала о 20:00 17 лютого, коли російські війська запустили ударні безпілотники по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено житлову забудову, а також постраждали мирні жителі.
Зокрема загинула жінка, яка перебувала у зоні ураження. Також повідомляється, що поранення отримали шестеро людей. Допомога медиків знадобилася й двом дітям.