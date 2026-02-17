Зокрема, 6 людей отримали поранення, 1 жінка загинула. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Що відомо про ворожу атаку?

За попередньою інформацією, ворог атакував місто ударними дронами типу "Шахед". Після оголошення повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи – частина безпілотників влучила у житлову забудову.

Було пошкоджено вікна та фасади кількох житлових будинків. Внаслідок атаки загинула жінка, яка перебувала у зоні ураження.

Також повідомляється, що поранення отримали шестеро людей. В тому числі допомога медиків знадобилася двом дітям.

Наразі усі постраждалі після отримання меддопомоги лікуватимуться амбулаторно. Інформація щодо інших поранених уточнюється.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що існує загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Запоріжжя було під вогнем ще й 15 лютого