Про те, які руйнування спричинила атака, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки удару по Запоріжжю?

За словами Федорова, обстріл пошкодив щонайменше 4 оселі запоріжців.

Усі служби працюють на місцях і допомагають людям,

– додав він.

Варто також зазначити, що вночі Повітряні сили попереджували про російські дрони в регіоні. БпЛА летіли й на саме місто Запоріжжя.

Пошкодження житлових будинків через російський обстріл: дивіться фото ОВА

Де ще били окупанти останнім часом?