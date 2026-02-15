Про те, які руйнування спричинила атака, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки удару по Запоріжжю?
За словами Федорова, обстріл пошкодив щонайменше 4 оселі запоріжців.
Усі служби працюють на місцях і допомагають людям,
– додав він.
Варто також зазначити, що вночі Повітряні сили попереджували про російські дрони в регіоні. БпЛА летіли й на саме місто Запоріжжя.
Пошкодження житлових будинків через російський обстріл: дивіться фото ОВА
Де ще били окупанти останнім часом?
Увечері 14 лютого в Миколаєві пролунали вибухи – місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. В Одесі повітряна тривога тривала майже всю ніч. Російські сили завдавали ударів по об'єктах інфраструктури.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Водночас в одному з районів міста вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках та навчальних закладах.
У ніч проти 14 лютого російські дрони зруйнували будівлю райдержадміністрації в Новгороді-Сіверському. Також зазнав пошкоджень житловий будинок в Одесі. У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила, що в умовах безпрецедентної інтенсивності обстрілів Україна потребує значно більшої кількості засобів ППО.