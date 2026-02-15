О том, какие разрушения вызвала атака, проинформировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Какие последствия удара по Запорожью?
По словам Федорова, обстрел повредил по меньшей мере 4 дома запорожцев.
Все службы работают на местах и помогают людям,
– добавил он.
Стоит также отметить, что ночью Воздушные силы предупреждали о российских дронах в регионе. БпЛА летели и на сам город Запорожье.
Повреждения жилых домов из-за российского обстрела: смотрите фото ОВА
Где еще били оккупанты в последнее время?
Вечером 14 февраля в Николаеве прогремели взрывы – город оказался под атакой вражеских беспилотников. В Одессе воздушная тревога продолжалась почти всю ночь. Российские силы наносили удары по объектам инфраструктуры.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В то же время в одном из районов города взрывная волна повредила окна в жилых домах и учебных заведениях.
В ночь на 14 февраля российские дроны разрушили здание райгосадминистрации в Новгороде-Северском. Также получил повреждения жилой дом в Одессе. В Вышгородском районе Киевской области в результате атаки ранения получили два человека.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что в условиях беспрецедентной интенсивности обстрелов Украина нуждается в значительно большем количестве средств ПВО.