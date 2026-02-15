О том, какие разрушения вызвала атака, проинформировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Какие последствия удара по Запорожью?

По словам Федорова, обстрел повредил по меньшей мере 4 дома запорожцев.

Все службы работают на местах и помогают людям,

– добавил он.

Стоит также отметить, что ночью Воздушные силы предупреждали о российских дронах в регионе. БпЛА летели и на сам город Запорожье.

Повреждения жилых домов из-за российского обстрела: смотрите фото ОВА

Где еще били оккупанты в последнее время?