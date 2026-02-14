Об этом пишет Суспильное.

Что известно о взрывах в Николаеве?

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 21:47.

Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников на юге. В частности, БпЛА фиксировали из акватории Черного моря в направлении Херсонщины в 21:39. А через 10 минут – БпЛА в направлении Николаева с юга.

Громко в Николаеве было примерно в 21:56.

О возможных последствиях местные власти пока не сообщали.

