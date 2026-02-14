Об этом пишет Суспильное.
Что известно о взрывах в Николаеве?
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 21:47.
Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников на юге. В частности, БпЛА фиксировали из акватории Черного моря в направлении Херсонщины в 21:39. А через 10 минут – БпЛА в направлении Николаева с юга.
Громко в Николаеве было примерно в 21:56.
О возможных последствиях местные власти пока не сообщали.
Последние атаки на Украину
В ночь на 14 февраля Россия снова атаковала Украину. Она запустила баллистическую ракету "Искандер-М" и 112 ударных БпЛА, из которых 91 уничтожила ПВО.
Во время этой атаки в городе Новгород-Северский на Черниговщине было попадание "Герани" в здание РГА. В результате этого оно было практически уничтожено.
Также пострадала Одесса. Там в результате удара дрона по жилому дому в Одессе погибла женщина 1950 года рождения.