Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла під час закритої зустрічі з журналістами.

Що робить Кабмін, аби Україна пройшла зиму?

Юлія Свириденко визнала, що ця зима – одна з найскладніших за 4 роки повномасштабного вторгнення. І загалом найсуворіша зима за багато років.

Росія б'є балістикою по наших енергооб'єктах. В умовах таких безпрецедентних обстрілів нам потрібні набагато більші запаси обладнання і ППО. Наше ППО працює понад свої можливості. Енергетики теж працюють понад свої можливості. Без допомоги партнерів щодо обладнання і ракет ППО ми не зможемо захищатися та ефективно, як в попередні роки,

– сказала вона.

Втім, є і позитиви. Зокрема, стали результативними зусилля уряду та місцевих влад із децентралізації енергозабезпечення.

За словами Свириденко, кожна ОВА отримала завдання розробити план забезпечення повної енергетичної автономності.

Іще очільниця уряду сказала, як обстріли та пошкодження енергетики впливають на бізнес.

"Якщо дивитися на надходження митниці та податкової у січні, ми бачимо зниження – мінус 12 мільярдів гривень. Тобто вплив російських обстрілів відчутний не лише на рівні побуту, а й безпосередньо для бюджету. Це пов'язано зі зменшенням ділової активності та змінами в роботі підприємств через обмежене енергопостачання", – навела дані вона.

Чи будуть ще морози в Україні?

Хоча залишилося ще два тижні календарної зими, в Україну знову сунуть морози. Вночі в Києві буде до -10 градусів і більше.

Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт запевнив: морозів до -20 вже не буде. Опади також мають бути незначними.