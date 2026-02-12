Морози будуть тривати кілька днів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Скільки триватимуть морози?
За прогнозом, 12 лютого на Київщині збережеться хмарна погода з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ, який вночі подекуди переходитиме у мокрий сніг. На дорогах очікується ожеледиця, температура в Києві вночі становитиме близько 0 градусів, вдень – 1 – 3 градусів тепла, по області – до 5 градусів.
Вже з 16 лютого до столиці повернуться морози. Вночі температура знизиться до мінус 8 – 10 градусів, а вдень – до мінус 6 – 8 градусів.
Очікується сніг і північний вітер, а хвиля похолодання триватиме близько трьох днів, після чого з 19 лютого прогнозують поступове потепління.
Яка погода в Україні?
Пік рекордно низьких температур в Україні пройдено, з потеплінням, що почнеться з 12 лютого. Найбільші морози були зафіксовані на Сумщині та Черкащині, де температура досягала майже мінус 30 градусів.
Протягом 12 лютого в Україні зберігалася хмарна з проясненнями погода. В регіони надходило тепле повітря з південних напрямків, тому температурні показники відчутно зросли. У деяких областях пройшов дощ, подекуди він був з мокрим снігом.
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що фахівці очікують, що до кінця лютого температура буде від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це є нормою для західних, північних, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей.