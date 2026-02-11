Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 12 лютого?

За даними синоптиків, у західних та північних областях подекуди пройдуть незначні дощі, уночі місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом. А от в Карпатах опади будуть помірними. У решті областей дощу не передбачають.

На дорогах утворюватиметься ожеледиця, за винятком південних регіонів. Вітер буде південного напрямку і рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, на території Карпат вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, на Лівобережжі очікується від 1 до 6 градусів морозу. У східних областях буде найхолодніше – прогнозують від 8 до 13 градусів морозу.

Протягом дня температура повітря становитиме в межах від 0 до 5 градусів тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вона становитиме в межах від 3 до 8 градусів тепла. Водночас у Криму пригріє до 12 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +1…+3;

Ужгород +5…+7;

Львів +5…+7;

Івано-Франківськ +3…+5;

Тернопіль +2…+4;

Чернівці +3…+5;

Хмельницький +2…+4;

Луцьк +2…+4;

Рівне +2…+4;

Житомир +2…+4;

Вінниця +2…+4;

Одеса +6…+8;

Миколаїв +5…+7;

Херсон +5…+7;

Сімферополь +9…+11;

Кропивницький +2…+4;

Черкаси +2…+4;

Чернігів -1…+1;

Суми -1…+1;

Полтава 0…+2;

Дніпро +1…+3;

Запоріжжя +3…+5;

Донецьк +1…+3;

Луганськ -1…+1;

Харків -1…+1.



Прогноз погоди на 12 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

