Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 12 лютого?
За даними синоптиків, у західних та північних областях подекуди пройдуть незначні дощі, уночі місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом. А от в Карпатах опади будуть помірними. У решті областей дощу не передбачають.
На дорогах утворюватиметься ожеледиця, за винятком південних регіонів. Вітер буде південного напрямку і рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, на території Карпат вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду.
Температура повітря у нічні години коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, на Лівобережжі очікується від 1 до 6 градусів морозу. У східних областях буде найхолодніше – прогнозують від 8 до 13 градусів морозу.
Протягом дня температура повітря становитиме в межах від 0 до 5 градусів тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вона становитиме в межах від 3 до 8 градусів тепла. Водночас у Криму пригріє до 12 градусів тепла.
Яка погода буде в обласних центрах?
Київ +1…+3;
Ужгород +5…+7;
Львів +5…+7;
Івано-Франківськ +3…+5;
Тернопіль +2…+4;
Чернівці +3…+5;
Хмельницький +2…+4;
Луцьк +2…+4;
Рівне +2…+4;
Житомир +2…+4;
Вінниця +2…+4;
Одеса +6…+8;
Миколаїв +5…+7;
Херсон +5…+7;
Сімферополь +9…+11;
Кропивницький +2…+4;
Черкаси +2…+4;
Чернігів -1…+1;
Суми -1…+1;
Полтава 0…+2;
Дніпро +1…+3;
Запоріжжя +3…+5;
Донецьк +1…+3;
Луганськ -1…+1;
Харків -1…+1.
Прогноз погоди на 12 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Як зміниться погода невдовзі?
Метеорологиня Наталія Голеня нещодавно повідомила, що наразі зарано говорити про наближення весняної погоди, але незабаром буде тимчасове потепління. Попри це, існує ймовірність повторного похолодання.
Раніше зазначали, що у другій половині тижня температура повітря на території України відчутно зросте, місцями прогнозують до 11 градусів тепла. Зауважимо, що подібне потепління охопить не лише південні області.