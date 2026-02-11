Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 12 февраля?
По данным синоптиков, в западных и северных областях местами пройдут незначительные дожди, ночью местами они будут сопровождаться мокрым снегом. А вот в Карпатах осадки будут умеренными. В остальных областях дождя не предвидится.
На дорогах будет образовываться гололедица, за исключением южных регионов. Ветер будет южного направления и будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, на территории Карпат днем возможны шквалы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на Левобережье ожидается от 1 до 6 градусов мороза. В восточных областях будет холоднее – прогнозируют от 8 до 13 градусов мороза.
В течение дня температура воздуха составит в пределах от 0 до 5 градусов тепла, на Закарпатье и в южной части страны она составит в пределах от 3 до 8 градусов тепла. В то же время в Крыму пригреет до 12 градусов тепла.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев +1...+3;
- Ужгород +5...+7;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +2...+4;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +2...+4;
- Ровно +2...+4;
- Житомир +2...+4;
- Винница +2...+4;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +2...+4;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава 0...+2;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк +1...+3;
- Луганск -1...+1;
- Харьков -1...+1.
Прогноз погоды на 12 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Как изменится погода вскоре?
Метеоролог Наталья Голеня недавно сообщила, что пока рано говорить о приближении весенней погоды, но вскоре будет временное потепление. Несмотря на это, существует вероятность повторного похолодания.
Ранее отмечали, что во второй половине недели температура воздуха на территории Украины ощутимо возрастет, местами прогнозируют до 11 градусов тепла. Заметим, что подобное потепление охватит не только южные области.