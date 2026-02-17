Про це пише Суспільне.

Дивіться також На Україну летіло майже 400 БпЛА і десятки ракет: скільки цілей збила ППО і які наслідки

Що відомо про вибухи у Кривому Розі та Павлограді?

Тривогу у Дніпропетровській області оголосили близько 20:00. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

О 20:01 військові попередили про швидкісну ціль, яка рухається на Кривий Ріг. Через 2 хвилини, за даними Суспільного, вибухи пролунали у Кривому Розі та Павлограді.

Повторні гучні звуки в обох містах чули також і о 20:05. У Павлограді серія вибухів продовжилася й о 20:09.

Про ворожу атаку вже висловився голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Ракетна атака. Ворог знову атакує інфраструктуру. Бережіть себе – можливі ще виходи,

– написав посадовець.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.