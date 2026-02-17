Більшість ракет та дронів вдалося збити завдяки протиповітряній обороні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Ударні БпЛА і ракети атакують Україну, тривога у всіх областях: де зараз загроза
Росія завдала масованого удару по Україні вранці у вівторок, 17 лютого, використавши ракети, зокрема крилаті, а також ударні безпілотники. Загалом ворог застосував понад 400 повітряних цілей.
