Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Які наслідки масованої атаки?

Президент Зеленський зауважив, що комбінований був удар спеціально прорахований, аби якомога більше пошкодити енергетику Україну.

Росіяни використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема балістику.

Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання,

– повідомив Зеленський.