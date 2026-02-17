Руйнування надзвичайно серйозні. Про це пише ДТЕК.

Що відомо про атаку на об'єкт ДТЕК?

Руйнування енергетичної інфраструктури Одеси надзвичайно серйозні.

У ДТЕК зазначили, що повернення обладнання до працездатного стану потребуватиме тривалого часу.

Наразі фахівці працюють на місці атаки та розбирають завали.

Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури,

– написали у ДТЕК.

До слова, унаслідок атаки дронів у Одесі також пошкоджено цивільні будівлі та об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, постраждали 3 людини.

Які наслідки в інших областях?

Вночі під ударом дронів були 5 районів Дніпропетровщини. Зазнали руйнувань об'єкти приватного бізнесу, адміністративні споруди, житлові будинки, автомобілі тощо.