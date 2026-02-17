Разрушения чрезвычайно серьезные. Об этом пишет ДТЭК.

Что известно об атаке на объект ДТЭК?

Разрушения энергетической инфраструктуры Одессы чрезвычайно серьезные.

В ДТЭК отметили, что возвращение оборудования в работоспособное состояние потребует длительного времени.

Сейчас специалисты работают на месте атаки и разбирают завалы.

Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры,

– написали в ДТЭК.

К слову, в результате атаки дронов в Одессе также повреждены гражданские здания и объект инфраструктуры. Возник пожар на верхних этажах жилого дома, пострадали 3 человека.

Какие последствия в других областях?

Ночью под ударом дронов были 5 районов Днепропетровщины. Подверглись разрушениям объекты частного бизнеса, административные сооружения, жилые дома, автомобили и тому подобное.