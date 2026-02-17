Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Незадолго до этого в ОВА предупреждали об угрозе ракетного удара.
Российские крылатые ракеты атаковали Ивано-Франковскую область Украины утром во вторник, 17 февраля. В результате этого серия взрывов прогремела в Бурштыне.
